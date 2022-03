Az utcában lakóként szeretnék én is csatlakozni az észrevételhez, amelynek minden szavával egyetértek. Ahogy az olvasói levélben is megjelent – újabb társasházak épülnek, amelyek az itt lakók életét megkeserítik. Az építkezéssel együtt járó kellemetlenségek is elviselhetetlenek, aztán ha elkészülnek az új házak, akkor itt fogunk élni egymás hegyén-hátán.

Az utcában nagyon sokan lakunk idősek – a munkagépek zajától szenvedünk egész nap, megállás nélkül dübörögnek, és ez annyira zavaró, hogy a búgó hang még éjszaka sem szűnik meg az ember fülében. Lassan tényleg az őrület határára kerül az ember. Múlt héten, a hosszú hétvége idején három napig nem dolgoztak a munkások – üdítő volt a csend, ami egyébként a korábbi évtizedekben is jellemezte a környéket. Mi, idős emberek, köztünk nyolcvan–kilencven év felettiek, mit tegyünk? Költözzünk el ennyi idősen, hogy nyugalmunk legyen? Ezt nem kívánhatja senki!

Az utcában a közlekedést is sokszor akadályozzák a munkagépek – a minap is hosszú autósor várta a házunk előtt, hogy végre tovább haladhassanak.

Az építkezéssel szomszédos ház folyosóján már repedések is megjelentek – statikus vizsgálta, hogy a szomszédos épületekben milyen károkat okozhat az építkezés. Az, hogy a kilátást teljesen elveszi majd az új társasház, szintén komoly problémát jelent.

Mindenki arról beszél, hogy a zöldterületek mennyire fontosak a városban – mi is szeretnénk zöldet és friss levegőt! Ha azonban minden négyzetcentimétert beépítenek, erre semmi remény. Problémáimmal próbáltam elérni az illetékest, de a munkásoknál tovább egyetlen alkalommal sem jutottam. Ők pedig nem tudnak érdemben reagálni, mint mondják, ők azt teszik, amire utasítást kapnak. Jó lenne, ha valaki meghallaná végre a panaszainkat!

