Szombat délelőtt csörgött a vonalas telefon, ismeretlen hívó – név szerint keresett egy kedves férfihang.

Kérdezte, hogy van e valaki mellettem, tud e valaki egy pohár vizet adni, de üljek le. Elmondtam, igen itt a férjem. Erre belekezdett: a mentőszolgálattól hív és sajnos szomorú hírt kell közölnie.

Baleset történt, de előbb az én adataimra lesz szüksége, mert csak így adhat felvilágosítást. Természetesen minden adatomat elmondtam. Ekkor már remegtem az idegességtől, mert egyik gyermekem éppen úton volt kocsival Pestre. Rögtön rá gondoltam.

Nos, a telefonáló olyan ügyesen kérdezett, hogy elmondtam, hogy két fiam van, a keresztnevüket is megmondtam – R. és B. – és kértem, hogy mondja már meg, melyikkel történt a baleset, és mi van vele. (Ekkor már olyan idegállapotban voltam, hogy azt hittem, rosszul leszek.)

Na, erre azt mondta, hogy B.-al történt a baleset, az 51-es úton Tököl közelében, a barátja kocsiját vezette és az iratait otthon felejtette, ezért fontos az én adatom és B. adata, mert én vagyok megadva kapcsolattartónak a telefonjában. (Megjegyezném: R. volt úton Pest felé, B. otthon volt tudomásom szerint.)



Az igazi szörnyűség ezután történt: közölte velem a „mentős”, hogy B. nagyon súlyosan megsérült, összetört az arca, kitörtek a fogai, és a hangszálai is sérültek, de észnél van, tudok vele beszélni, de csak pár szót engedélyez, mert sokkos állapotban van. Egy sírós férfihang jelentkezett, hogy „anya, anya ne haragudj, karamboloztam a barátommal”.

Megkérdeztem tőle: hogy hívják a barátodat? Megmondta, de nem volt ismerős. Nem ismertem fel a hangját, annyira sírt (és itt még nagyon igaznak tűnt a történet.) Elvették tőle a telefont és közölte velem a „mentős”, hogy nagyon felzaklattam, és most a fiamat a tököli rabkórházba fogják szállítani.

Na, ekkor kérdeztem rá, hogy hova? Mi az, hogy a rabkórházba? Erre is jött azonnal a válasz, hogy a fiam rabosítva van, mert bűncselekményt követett el, mert vezetés közben telefonált és ezt el is ismerte, fénykép van róla, de adja a rendőr kollégát is, aki mindezt meg tudja erősíteni.

Egy újabb férfihang szólt a telefonba, aki bemutatkozott: XY vagyok az Országos Rendőr-főkapitányságtól, majd elmondta újra az esetet. Na, itt lett gyanús a helyzet: a gyerekem soha nem telefonál kocsiban mobilról, mert a hívás a kihangosítóra jön, és nincs a kezében a telefon. A másik, hogy mit keres itt egy ORFK-s rendőr a helyszínen?

A telefon ki volt hangosítva, a férjem is mindent hallott, jeleztem, hogy beszéljen. Rögtön hívtam a fiamat – akivel az állítólagos baleset történt – a mobilomon, aki azonnal jelentkezett, hogy otthon van és nincs semmi gond.



Valószínű meghallhatták, hogy beszélek, mert mire befejeztem a fiammal a beszélgetést (két mondat volt), addigra letették a telefont. Hogy mit éltünk át a férjemmel, azt nem kívánom senkinek. Sok cikket olvastam már az unokázós csalókról, de csak most értettem meg, éreztem át igazán, hogy mit élhetnek át azok a nagyszülők, szülők akik ilyen hívásokat kapnak például az éjszaka közepén.

Utólag már okos az ember, hogy ilyenkor azonnal hívja a gyerekét, vagy az unokáját, de az embernek először ez eszébe sem jut – sajnos már tapasztalatból tudom.

