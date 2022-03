Moldova György joggal nevezte tékozló koldusnak a magyar egészségügyet, amely filléres gondokkal küzd, ugyanakkor sok szempontból pazarol. Persze ennek árát valaki mindenképpen megfizeti, többnyire a beteg, esetleg az egész társadalom.

A betegnek nem jó a patikamatematika – címmel a közelmúltban olvasói levélben panaszolta V. J., hogy egyik gyógyszere 28 darabos, és emiatt nem tudja a többivel együtt felíratni, mert előbb elfogy. A gyógyszer használójának okozott kellemetlenségen túl ez is pazarlás, és a gyógyszerfogyasztást ismerve irgalmatlan mennyiségekről lehet szó.



Az említett gyógyszer sajnos számomra is ismerős, a dobozában négy PVC-levél van, mindegyik hét-hét tablettát tartalmaz, további három hely indokolatlanul üresen marad. Ha oda is tennének gyógyszert, három darab tízszemes levél is elég lenne, ami ugye harminc darab, és ráadásul kisebb doboz is megfelelne.



De továbbmegyek: miért kell a gyógyszereket ilyen bonyolult, drága, ráadásul nehézkesen használható módon csomagolni? Egy külföldi, étrend-kiegészítőket forgalmazó cég nemrég mintacsomagot küldött nekem, és uramfia, a tablettákat a fűszerekhez, vagy vetőmagokhoz hasonlóan közvetlenül, légmentesen és biztonságosan lezárt papírzacskóba csomagolták, és azok sértetlenül megérkeztek hozzám.

Ha ezt a módszert a gyógyszeripar általánosan átvenné, sokkal olcsóbb lenne a csomagolás, kényelmesebb lenne a betegnek, mert nem kellene a levélből egyenként kinyomkodni, és mérhetetlen mennyiségű veszélyes hulladéktól mentesülnénk.



Cukorbeteg vagyok, 1996 óta inzulint használok, az akkor kapott fémtollba helyezem az inzulint tartalmazó kis fiolát, ha az kifogy, egyszerűen kicserélem, a toll azóta is kitűnően működik. Nemrég átállítottak más típusú inzulinra, ez egy nagy és bonyolult, rugós rendszerű műanyag szerkezet, az inzu­linfiolát nem lehet benne cserélni, ha kifogy, az egészet ki kell dobni (a patikában veszélyes hulladékként le lehet adni).

Tekintve, hogy hazánkban óvatos becslés szerint egymillió cukorbeteg él, ennek legalább fele inzulinos, el lehet képzelni, micsoda pazarlás ilyen drága, bonyolult szerkezeteket ilyen mennyiségben legyártani, aztán veszélyes hulladékként kezelni. Ráadásul a régi sokkal praktikusabb volt, például az új szerkezetet a régivel ellentétben vakok, vagy gyengénlátók nem tudják használni.

El nem tudom képzelni, mi indokolhatja emennek létjogosultságát, lehet, hogy valakiknek megéri?



Amondó