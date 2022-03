Férjem és én is elmúltunk már hetvenévesek, nem használunk internetet, mobiltelefonunk sincs, a vezetékes készülék segítségével tartjuk a kapcsolatot a szeretteinkkel és intézzük az ügyeinket, hosszú évtizedek óta. Nem is lesz ebben változás, mert ennyi idősen már nincs arra igényünk, hogy megtanuljuk az okostelefon vagy a számítógép használatát. Eddig is jól megvoltunk nélküle.

Sok évvel ezelőtt minden évben házhoz szállították az új telefonkönyvet, aztán egy idő után hiába vártuk. Pár évig nélkülöztük, nem tudtuk, hogy miért nem érkezik az újabb és újabb kiadvány, aztán megtudtuk, hogy azért személyesen kell bemenni a szolgáltató ügyfélszolgálatára. Ezt is tettük sok éven át, és méltatlankodtunk is miatta, mert nehezen volt megérthető, hogy miért lehetetlen kiszállítani az ügyfeleknek. Most pedig itt a hír, hogy már többé ne keressük a telefonkönyvet, mert megszüntetik. Pedig aki vezetékes telefont használ, annak szüksége lenne rá. Mert – internet híján – abból ismerjük meg a keresett telefonszámokat. Persze ott van még lehetőségként a tudakozó, ennek hívása azonban pénzbe kerül. Nem beszélve arról, hogy van, hogy fél órát kell várni, mire felveszi az ügyintéző, de volt már olyan is, hogy több mint egy órát vártam, mire valakivel beszélni tudtam, és a kért információt megkaptam. A gyors tudakozó is lehetne persze megoldás, azonban az még drágább, ezért nem szívesen használja az ember.

Nem értem, hogy legalább azok számára, akiknek számláin látszik, hogy vezetékes telefont használnak, miért nem készítenek telefonkönyvet, és viszik azt házhoz. Nem hiszem, hogy ez olyan nagy feladat lenne. Vagy ha ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, végezzenek egy felmérést, ami alapján kiderülne, hogy hányan igénylik a kiadványt, és nekik azt biztosítani kellene. Mert szerintem ez is a szolgáltatás része, ahogy az elmúlt évtizedekben is az volt.

