Én mindössze annyit állapítottam meg az utóbbi években, hogy nagyon sok helyre telepítenek tujákat az udvarokba, és valóban látni egyre több olyan házat, amelyet hatalmasra nőtt, szorosan ültetett fenyőfélék bástyaként vesznek körül. A veteményesek helyére is díszfák kerülnek a legtöbb helyen, ami igen sajnálatos, hiszen a mai fiatalok többségének már nem is jut eszébe, hogy akár maguk is termeszthetnének zöldséget és gyümölcsöt – például a kerti medence helyén – a saját maguk ellátására.

Pedig olcsóbb is lenne, és tudnák azt is, hogy mi az, ami az asztalukra kerül. Nem kellene azon aggódni, hogy esetleg növényvédőszer-maradékot tartalmaz a termés, vagy pedig hogy lemosták-e fertőtlenítő szerrel azért, hogy szebben mutasson vagy sem.

