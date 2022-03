Mégis sajnos hozzá kellett szoknunk, hogy a pécsi helyi járatokon sokan utaznak ilyen ruházatban ápolatlan emberek, különösen a téli időszakban, amikor – feltételezem – a hideg elől menekülnek a buszra és utazzák körbe a várost, hogy egy kicsit felmelegedjenek.

A minap az esti órákban, fél kilenc magasságában Pécs egyik külvárosi részébe utaztam a férjemmel, egy kellemes esti programot követően. Leültünk, és csak akkor vettük észre, hogy az előttünk ülő férfiak nemcsak ápolatlanok, hanem részegek is. Hangosan, már-már ordítozva beszélgettek egymással, és akibe csak lehetett, belekötöttek. Többek közt a férjembe is. Aki nem egy ijedős, de nem is kötekedésre hajlamos ember.

Egy darabig csendben tűrte, hogy provokálják, majd a telefonját megfogva közölte, hogy akkor ő most hívja a rendőrséget. Így is tett, de miközben bejelentést tett, hogy a buszon milyen atrocitásnak vannak az utasok kitéve, a két férfi közül az egyik leszállt, a férjemet fenyegetve. Mindez, hangsúlyozom, egy kellemes esti programot követően történt, amire hazaérve már szinte nem is emlékeztünk, annyira felkavaró volt, ami a buszon történt.

Nem értem, ha csak az első ajtón lehet felszállni, akkor ezek az emberek hogy kerülnek fel a helyi járatra? Vagy a sofőr is úgy van vele, hogy jobb a konfliktust elkerülni? Egy biztos: eldöntöttük, hogy este soha többé nem utazunk helyi járattal. Inkább autóval, vagy taxival.

