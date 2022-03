A téma kapcsán többen is nemtetszésüknek adtak hangot a Postabontás rovatban, hozzájuk szeretnék én is a véleményemmel csatlakozni. Idős vagyok én is, mozgáskorlátozott. Ahogy mindenkinek, úgy nekem is a postás hozta ki évekig a telefonkönyvet. Aztán egyszer csak hiába vártam az újat, nem érkezett meg.

Siklóson élek, helyi telefonkönyvet utoljára tizenöt évvel ezelőtt adtak ki – ma is azt használom. Van, amit megtalálok benne és természetesen van, amit nem. Hiszen tizenöt év sok idő, sok minden változott.

Mikor a kiadványok házhoz szállítása megszűnt, lehetőségünk volt arra, hogy helyben a szolgáltatónál megkapjuk, ha bementünk érte. Aztán később már Pécsre kellett utazni, ha valaki telefonkönyvet szeretett volna – pontosabban csak kellett volna, hiszen az oda-vissza hatvan kilométeres utat idős mozgáskorlátozottként nem tudtam vállalni. Pedig én egyetlen busszal meg tudtam volna oldani a közlekedést – akik kisebb településekről indulnak útnak, még az átszállással is bajlódniuk kell.

Érthető, hogy sokan nem vették át így a telefonkönyveket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs rá szükség. Szerintem mindenki, aki a vezetékes telefont használja, a telefonkönyvet is használja. Úgy gondolom, hogy létezik kompromisszumos megoldás: nem kellene évente újat kiadni, elég lenne, ha két- vagy háromévente készülne egy friss adatokat tartalmazó, és ennek házhoz szállítása is biztos megoldható lenne.

Nem hiszem, hogy a telekommunikációs szolgáltatóknak erre ne futná. Őszintén remélem, hogy meghallják az illetékesek ezeket a lakossági panaszokat, és nem maradunk telefonkönyv nélkül a jövőben.

