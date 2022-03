Hoppá! Mielőtt tovább repdesne az olvasó szeme más irányba, megjegyzem, hogy az autó garázsban áll, kitűnő állapotban van, csak egy dupla hibát hord, mármint a hátsó sárfogó elemek adták meg magukat az évek során. Nem a karosszériához rögzítő csavarok, avagy a karosszéria rozsdásodása adott okot az elemek szétporladására, hanem az idő vas-, ill. műanyag (protézis) foga.

Először javítgattam, így ragasztót, alátéteket, majd még rézdrótot is alkalmaztam, de hasztalan. Ezután elhatároztam, hogy megveszem a boltban. Ekkor jött az első kellemetlenség, miszerint Pécsett már nincs olyan alkatrészbolt, ahol ilyen gépkocsi-kiegészítőt lehetne venni. A második elutasítás az autó vásárlásának helyén, szintén a megyében ért, ahol elhatárolódtak az elemek forgalmazásától.

Viszonylag hamar sikerült kiderítenem, hogy a kiegészítő elemeket Komlón gyártotta egy annak idején feltörekvő (Esztergomba beszállító) cég, a saját feldolgozású kettős, részben habosított műanyagból gyártva. Meg is jelöltek minden darabot – innen a könnyű felderítés – cégnévvel és Nr. számmal. Nosza, elő a céginfóval – a cég létezik, de már beolvadt egy másik cégbe. A másik cég nyílt cégbejegyzésén azonban sem a megadott telefonszám, sem az e-mail-cím nem élő. A gyártótól egyébként sem tud magánszemély vásárolni, csak márkaszervizen keresztül, így a következő lépésem ez utóbbi megkeresése volt. Innen egy központi ügyfélszolgálathoz irányítottak. Az ekkor már nevesített és célzott levelemet elküldtem az e-mail-címre, ahonnan visszajelzést kaptam, hogy kérésemet továbbították a pécsi márkaszerviznek, továbbá közölték, hogy levelemet a továbbiakban 2 betű és 9 számú iktatással kezelik. Hm!

Most már csak egy kérdésem van: kapok-e, és ha igen, milyen úton és módon egy pár hátsó sárfogót a gépkocsinkra, avagy sem? Tudom, hogy a KRESZ már nem írja elő kötelező használatát a sárfogónak, ugyanakkor nem is tiltja meg azt. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ez a kiegészítő, tervezett eleme a gépkocsinak esztétikai szempontból is. Így most hiányzik!

Dr. D. P.