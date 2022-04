A közelmúltban komoly vitát szült a Postabontásban és az SMS rovatban az automata pénztárak kérdése.

A véleményt nyilvánítók közül többségben voltak azok, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem szeretik ezeket a masinákat, nem használják szívesen. Mert bonyolult, nem gyorsabb a hagyományos, pénztárossal is rendelkező kasszánál stb. Záporoztak az érvek.

És akkor itt az újabb téma terítéken – alaposan át kell nézni a fizetést követően a blokkot, mert több példa is igazolja, hogy a pénztáros nem tévedhetetlen (mert rosszindulatot ne feltételezzünk senkiről), aminek a vevő látja kárát. Én is reklamáltam már többször, mert például a négy helyett hat zsemlét húztak le a kasszánál, vagy olyan joghurtot is felszámoltak, ami nem volt a kosaramban. Nem jelentős összeg az eltérés, de hát, sok kicsi sokra megy...

Én például ezt elégeltem meg, mert egy nagyobb bevásárlást követően sok időbe telik, mire minden egyes tételt végigolvas az ember a blokkon, miután végzett a kasszánál. Az automata pénztárnál az átverés esélye nulla.

Nem vagyok már én se fiatal, először nekem sem ment könnyen a szerkezet kezelése – zavart például, hogy mindenféle kedvezménykártya használatára figyelmeztetett a gépi hang, holott nekem soha nem volt ilyenem. Aztán a bolti alkalmazott kétszer-háromszor segédkezett, és most már egyedül is boldogulok.

És a lényeg: soha nem fizetek többet, mint amennyit valóban vásároltam.

