Egy baranyai kis faluban élek, a legközelebbi olyan város, ahol élelmiszerdiszkontok is találhatók, csaknem harminc kilométerre található. Autónk nincs, busszal problémás lenne a nagyobb vásárlásokat megoldani, a cipekedés miatt. A megoldás, hogy minden hónapban egyszer a szomszédomat kérem meg, hogy vigyen el minket, hogy a nagybevásárlást elintézzük. Négyezer forintot fizetek neki minden ilyen alkalommal a benzinért, és azért, mert az idejét ránk szánja.

Ilyenkor megveszünk mindent, amire szükség lehet az adott hónapban, hiszen a falunkban bolt sajnos nincs. Csak egy mozgóbolt érkezik minden nap hozzánk, ami arra jó, hogy legalább a friss tejet és kenyeret helyben meg tudjuk venni. Ha azonban bármi speciálisabb dologra van szükség, azért bizony utazni kell.

Nos, a napokban volt esedékes, hogy az aktuális vásárlótúrát megtegyük, a húsvét is közeleg, sok mindenre volt szükség. A szomszéddal le is egyeztettem az időpontot, el is indultunk, rendben meg is érkeztünk. Eddig nem is lett volna semmi probléma. Lisztet és étolajat szerettünk volna vásárolni, sok egyéb mellett. A húsvéti készülődéshez ezek elengedhetetlenek, hiszen a sütéshez-főzéshez kellenek.

Legnagyobb meglepetésünkre azonban az élelmiszerdiszkontban, ahová járni szoktunk, ezúttal se liszt, se étolaj nem volt kapható. Nem nagyon értettük a dolgot. Olyan volt, mint a koronavírus-járvány kezdetén, mert akkor volt hasonló a helyzet, hogy ezek a termékek nem voltak kaphatók, a felvásárlási láz miatt. Most azonban ilyenről nem beszélhetünk. Úgy tudtuk, hogy az árstop kapcsán ezekből a termékekből mindig kell lennie minden üzletben. Kérdésünkre az egyik alkalmazott arról tájékoztatott minket, hogy a napi kötelező mennyiséget reggel kiteszik, ami ha elfogy, aznap már nem töltik a polcot újra.

Csalódottan távoztunk, gondoltuk, hogy akkor keresünk másik boltot – egy másik, hasonló típusú élelmiszerdiszkontba mentünk, bízva abban, hogy ott nem ez a gyakorlat. Meglepetésünkre azonban se liszt, se étolaj ott se volt kapható. Ezek szerint kora reggel kell menni, ha nem akar az ember pórul járni? A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy meg kell kérnünk valakit a faluból, aki a városba jár rendszeresen, hogy vásárolja meg nekünk ezeket a termékeket még az ünnepek előtt. Mert még egyszer nem szeretnénk utazgatni.

Mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ha gondolunk egyet, akkor leugrunk a boltba. Csalódottan tértünk haza a bevásárlásból, és csak bízni tudunk abban, hogy ezen, a sokunk számára hátrányos gyakorlaton mihamarabb változtatnak a kereskedők.

