A következő, számomra tanulságos történetet szeretném megosztani az olvasókkal – az eset velem történt a minap, egy távolsági buszon.

A gépkocsivezető utazás közben odafordult hozzám, és megkérdezte: – Papa! Hol, száll le? Először meglepődtem a megszólításon, és rá is vágtam, hogy nem is tudtam, hogy rokonok vagyunk. Meg is magyaráztam a válaszom, mondtam a sofőrnek – mert gondoltam magától nem tudja –, hogy ez a megszólítás családon belül szokás.

Erre ő feltette a kérdést: – Miért, mit kellett volna mondanom? Mondtam néhány példát: többek között uram, bácsi, és még a bátyám megszólítás se lett volna sértő. De a papa, az szerintem bántó.

A fiatalságom idején még voltak tánc- és illemtan tanárok. Talán ezt is jó lenne visszahozni!

