Korábban a pécsi Blaha Lujza utcában is minden évben alapos munkát végeztek a feladattal megbízott cég munkatársai. Most már azonban közel fél évtized telt úgy el, hogy az utca díszfáinak számító, a házak előtt álló vadalmafákon a város egyáltalán nem végzett szinte semmilyen jellegű beavatkozást. Sajnos nagyon úgy tűnik, hogy ez a helyzet idén sem fog megváltozni.

Az eltelt évek alatt majdnem a teljes utcában, az út két oldalán álló, közel 60 éves dísz­fák többsége megbetegedett, elkorhadt és elszáradt, amelyeknek egy részét a lehetséges veszélyforrás miatt az itt lakóknak kell minden évben a munkálatok elmaradása miatt a saját felelősségükre metszeniük vagy kivágatniuk. Van, aki megcsinálja, és van, aki nem, mivel nem az ő feladatuk lenne a közterületen álló fák rendben tartása... A Biokom végül tavaly ősszel végre érdemi lépéseket tett az ügyben, mert a teljesen elszáradt fákat kivágták.

Az utcában azonban még most is több beteg fa áll, amiket szintén ki kellene vágni (sokan alattuk parkolnak az autóikkal), vagy pedig gyéríteni az elkorhadt ágaikat és a túlzottan sűrűvé vált lombkoronájukat.

A korábban a lakók által kivágott fákat jórészt az itt élők más, díszfának számító növényekkel pótolták, viszont sok helyen (több szakaszban is) az egykori fasor foghíjas, mivel az évekkel ezelőtti város általi kivágásukat követően nem pótolták őket.

Jó lenne, ha az idei évben végre sor kerülne a Blaha Lujza utcai díszfák metszésére, gyérítésére és a hiányzó fák pótlására, amivel sokkal szebbé is válhatna a lakókörnyezetünk!

Egy, a keleti városrész élhetőbbé tételét szem előtt tartó pécsi polgár