Valóban szükség van a pécsi Papszőlőben álló életveszélyes viaduktra, valamint a Hársfa úti szerpentinnél lévő vashídra? – merült fel a kérdés a Postabontásban.

A bontás és a dózerolás mellett érv az is, hogy a nyomvonal mindkét oldalán völgyes terület van, a nyugati oldalon a Blaha Lujza utcával, a keleti felén pedig az üres, egykori Papszőlővel. Az összenyitásuk akár egy új lakóövezetet, vagy közparkot is eredményezhetne a Papszőlő még be nem épült részén.



Ha nincs rájuk szükség, akkor a vashidat le kellene bontani, a töltést pedig a Vajda János utcáig el kellene dózerolni a viadukttal együtt, nemcsak az építmények állaga miatt, hanem mert a Hársfa útnál veszélyeztetik a biztonságos közlekedést. A problémán csak némileg enyhített a közelmúltban a kereszteződésbe kihelyezett tükör.



A felsorolt gondok mellett azonban el kell ismerni, hogy a vasúttársaság az állagmegóvás céljából a Vajda János utca melletti viadukt ügyében intézkedett, és legalább kivágta az építményből kinövő, a boltívet és a falakat súlyosan megrongáló ecetfákat, de más beavatkozásra nem került sor. A hidat a felújítás helyett a sok kiránduló, és a kutyájukat sétáltató gyalogosok bosszúságára a Kormoskősor utcai lépcsősorhoz hasonlóan lezárták.



Az itt lakók közül sokan várták azt is, hogy ha Széchenyi-aknáig nem is, de akkor legalább a Hársfa úti szerpentinig kitisztítják a nyomvonalat és a töltés mindkét oldalát.



A meghagyott fák közül külön meg kell említeni a lezárt viadukt bal oldala mellett, a partoldal túlsó oldalán, a Papszőlő felett magasodó, teljesen elkorhadt, többméteres ecetfát, amelynek a vastag, száraz ágai balesetveszélyesek, ahogyan a Blaha Lujza utca 14-es számú ház mögött álló egykori, mára szintén teljesen elszáradt szelídgesztenyefa is. Egy nagyobb vihar esetén mindkét fa kidőlhet, az emlékezetes, tavaly augusztus 1-jei ítéletidőhöz hasonlót még egyszer már biztosan nem bírnának ki. Ha mást nem is, legalább ennek a két fának a kivágását megtehetné a tulajdonos.



Ráadásként az érintett szakaszon nagyon elburjánzottak, elvadultak az akácok is, amelyek erdőt alkotva ideális búvóhelyet jelentenek a vaddisznóknak. A fák közül a viharban több is kidőlt az egykori sínpárok helyére, amiket mind a mai napig nem szállítottak el.

Ugyancsak megoldandó problémás a híd mellett lévő, sokak által használt, a Blaha Lujza utcát a meszesi Vajda János utcával összekötő földes gyalogút is, amely teljesen elbozótosodott, kitisztítására sem került sor. A meredek feljárón megkönnyítené a közlekedést, ha az agyagos földút helyét betonból készült lépcsősor venné át, esti közvilágítással.



Jó lenne, ha a MÁV segítene az itt élők számára élhetőbbé tenni a lakóövezetet azzal, hogy a felsorolt problémákat orvosolja, megszüntetve a keleti városrész közepén az egykori Széchenyi-aknai bányavasút nyomvonalán uralkodó állapotok szégyenfolt jellegét.

