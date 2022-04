Uránvárosban és kertváros sok más részén is kellemetlenkednek és okoznak károkat ezek a hangos, sokunkat bosszantó madarak. Az ürülékük az én autóm fényezését is teljesen tönkretette, de gond az is, hogy a szemetet széthordják, ami közegészségügyi szempontból minden bizonnyal problémás. Érdekes: a kutya gazdájának büntetés jár, ha nem szedi össze kedvence után az ürüléket.

A varjakat, tudom, nem lehet megbüntetni, de az mégiscsak furcsa, hogy ezektől a madaraktól szó nélkül eltűrjük, hogy telehordják szeméttel a lakótömbök közti zöldterületet. Osztom a Postabontásban megjelent véleményt, miszerint a varjúfészkek eltávolítása nem hatásos módszer. Évek óta alkalmazzák Pécsett, mégis évről évre egyre több madár él a városban. Az, hogy az itt lakók szenvednek a károgásuktól és a kosztól, szeméttől, amit maguk után hagynak, az nem számít?! Jön a nyár, ablakot nyitni ezúttal se tudunk majd, a madarak okozta hangzavar miatt. Jó lenne, ha valaki végre meghallaná a panaszainkat!

Név és cím a szerkesztőségben