Az írásban felvetett észrevétel nem csupán tavasszal, hanem egész évben probléma, sőt évek óta. Hiába írunk, hiába próbálkozunk, nem sikerül megoldásra jutni! A sírkert 60 hektár, 170 ezer elhunyttal. Én is többször jeleztem már hiányosságokat, de hiába.

Két-három ember damilos fűnyíróval dolgozik, „mindent” nyírnak: művirág, élő virág, műanyag váza, mécses­tartó stb. A kaszálék mindenkor a síremlékeken marad. Nekem néha sikerül „megelőznöm” őket, amikor viszem a gyomirtót és lefújom a sír környékét, de ekkor sem úszom meg a fűnyírás után a takarítást, de kevesebbet kell bajlódnom.

Két évvel ezelőtt tapasztaltam, hogy egy csapat Biokom-alkalmazott a nyírás után takarított, tavaly fogyatékkal élő munkások szedték össze a szétvágott hulladékokat. Azelőtt és azóta sem tapasztaltam hasonlót. A sírrongálásokról ne is szóljak!

Néhány éve én is jeleztem a DN-ben hasonló hangvétellel a tarthatatlan helyzetet, amire néhány „jó szemű” komment érkezett, amelyek szerint „ilyen szép, rendezett és gondozott” még nem volt a sírkert. Akkor térdig érő gaz is volt. Az interneten olvasható, hogy készül a vezetés a jubileumi évre, de a leírtakról nem esik szó! A Lajtán túl a sírkerteket már öntözik is, ami minden hajnalban végzi a „dolgát”. Virágokkal betelepítve minden, amit meg lehet rendelni... Erre még várnunk kell.

