Nekem a temető biztonságával kapcsolatban vannak negatív tapasztalataim, sajnos nem csak egy, hanem több is.

Szüleim sírját mindkét oldalon vázák díszítik. Tavaly az év első felében, amikor kimentem a sírhoz, megdöbbenve láttam, hogy a jobb oldali virágtartónak hűlt helye. Ellopták. Akkor be is mentem a temetői irodába, jelezve, hogy mi történt. Az volt a panaszomra a reakció, hogy „nem állíthatunk minden sír mellé őrt is”. Ezzel a válasszal sokra nem mentem. Más választásom nem lévén elmentem a sírköveshez, és 15 ezer forintért vásároltam egy ugyanolyan vázát, mint ami eltűnt.

Szeptemberben mivel kellett szembesülnöm ismét? A vázát megint ellopták. Ugyanúgy, csak a jobb oldalit. Akkor egy ismerősöm azt javasolta, hogy menjek a kertvárosi rendőrőrsre, és tegyek bejelentést. Kiderült, hogy ott ilyesmivel nem foglalkoznak, a rendőr-főkapitányságra küldtek. Idős vagyok, a közlekedés számomra komoly nehézséget jelent, ezért inkább úgy döntöttem, nem vállalom ezt a hercehurcát, letettem a feljelentésről. Helyette elmentem ismét a kőfaragóhoz: egy-két héten belül el is készült az új váza, ezúttal azonban már – beépítéssel együtt – 25 ezer forintba került. Mindenszentekre azonban ismét már csak egy váza volt szüleim sírjánál – akkor a bal oldalon lévő tetszett meg valakinek és vitte magával.

Ekkor már vettem a fáradságot, bementem a rendőrségre – igaz, a lépcsőkön felgyalogolva a végén majdnem összeestem, de megtettem a feljelentést. Helyszíni szemlét is tartottak, eredmény azonban egyelőre semmi. Összesen tehát háromszor történt tolvajlás a szüleim sírjánál egy év leforgása alatt. Azt, hogy a virágokat rendszeresen ellopkodják, már megszoktuk – az is bosszantó, de azt könnyebben tudja pótolni az ember, és nem is kerül tízezrekbe. A váza azért más kategória! Nem, valóban nem gondolom azt, hogy minden sír mellé őrt kellene állítani, de azért valamit csak kellene tenni a temető biztonsága érdekében!

