Kultúránk fontos része az étkezési kultúra, aminek egészségi és etikai vonatkozása is van.

Az ember szervezete megkívánja a rendszeres táplálkozást. Már az óvodában, és később az iskolában is arra tanítják a gyerekeket, hogy az étkezések között időt kell hagyni a szervezetnek a táplálék feldolgozására. Ha ezt valaki megszokja, akkor otthon is betartja, és felnőttkorában is e szerint él. Így nagy valószínűséggel egészségesen tud élni.

Étkezéseink kulturális események is. Meg kell adni a módját. Kirándulásokon tudni kell várni addig, amíg eljön az étkezés ideje. Lehetőség szerint az étkezés idejére megfelelő helyről is gondoskodnunk kell. Utcán, járműveken nem eszünk, nem iszunk.

Az autóbuszos kirándulásokon kitöltődik a megállások, pihenők közötti idő. Figyelni kell a tájat, hallgatni az idegenvezető magyarázatát vagy beszélgetni a szomszéddal, hiszen ezért indultunk el kirándulni. A pihenőhelyen biztosan van szemétgyűjtő, vagy ha éppen nincs, akkor a hátizsákban jóval kisebb súly a használt papírszalvéta és almacsutka hazavitele, mint a tömött hátizsák az utazás kezdetén. Továbbindulva öröm visszanézni a tisztán hagyott étkezőhelyre. Bizony, a látványért szükség volt egy kis önfegyelemre, de megérte!

