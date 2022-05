Az országos értekezleten Tiszteletbeli Mérnök Kamarai Tag kitüntetésre is sor került. Az erről szóló cikk olvasásakor felmerült bennem a gondolat, hogy hol vannak azok az emberek – és miért nincs kamarájuk –, akik a mérnökök által kitalált gondolatokat, ötleteket megvalósítják, azaz a technikusok?

Volt egy időszak Magyarországon, amikor nagy hangsúlyt helyeztek a magas szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek továbbképzésére, létrehozták – sokszor esti tagozaton – a technikusképzést. Őket hívták annak idején középkádereknek. Így vált ütőképessé a magyar ipari fejlődés. Ami tetten érhető volt például a bányászatban, ahol a műszaki fejlődés olyan tudományos eredményeket produkált, hogy az a bányászt, szakmunkást rákényszeríttette, hogy folyamatosan képezze magát.

Így fordulhatott elő, hogy az egyik pécsi bányaüzem villamos részlegének minden villanyszerelője technikusi végzettséggel rendelkezett. Ami azt is jelentette, hogy a mérnök és beosztottjai közt alig volt szakmai különbség. Felmerül a kérdés, hogy ezeknek a technikusoknak miért nincs kamarájuk? Vagy legalábbis a mérnök kamara nevében miért nem szerepelnek, vagy miért nem tagozódhatnak be a technikusok is? Együtt eredményesebb lehetne a két szakma tevékenysége.

Frantó