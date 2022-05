Örülök én is annak, hogy más is felfigyelt már a problémára, azaz arra, hogy mennyire balesetveszélyes az, amikor a járda nélküli utcát kocogásra használják. Legalábbis a Postabontásban megjelentekből arra lehet következtetni, hogy többeket is érdekel ez a kérdés.

Persze azt jó látni, hogy egyre többen vannak, akik munka után sportolnak – a kora esti órákban a Mecsekoldal utcái megtelnek futókkal. Idősebbek, fiatalabbak egyaránt, ami mindenképp pozitívum.

Van, aki a járdát használja, de sokan vannak, akik – miután vélhetően nem akarják a gyalogosokat kerülgetni, illetve a kátyúkban a bokájukat törni – az autóutat használják futópályaként. Ami rendkívül balesetveszélyes, pláne, ha az illető nem visel feltűnő ruházatot. A szürkületben ugyanis alig észrevehető, hogy valaki szalad az út mentén.

A pálosok és a Tettye közti szakasz például tipikusan ilyen, sokan kocognak errefelé. Az, hogy mi a jelenségre a megoldás, a DN Postabontás rovatában szintén megjelent – több, a tüskésrétihez hasonló szabadidőparkra lenne szükség. Mert az igény nagy, ami abból is látszik, hogy a délutáni órákban és hétvégeken Tüskésréten is nagy a zsúfoltság.

Ismerőseim közül van, aki éppen ezért nem is jár oda szívesen – száraz időben az erdei utakat választja futásra, ha pedig esősebb az időjárás, akkor inkább a város utcáin kocog. Utóbbi pedig, szmog miatt nem is hiszem, hogy egészséges.

Végezetül a kérdés: tervezi a város vajon további szabadidőparkok létesítését? Ha igen, hol? Ha nem, miért nem?

