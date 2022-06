Sajnos ugyanezeket a dolgokat tapasztaltuk a feleségemmel kutyasétáltatás közben, Malomvölgyben is. Azért megyünk ki a természetbe, hogy jól érezzük magunkat, hogy a jó levegőn legyünk, nem pedig azért, hogy azt figyeljük egyfolytában, mikor ugrik ránk egy póráz nélkül elengedett kutya. Séta vagy stressz? Olyan nehéz betartani ilyen alapvető szabályt? Hogy a kutyát pórázon kell vezetni? Ha valaki ezt nem tartja be, az szabálysértést von maga után és ötvenezer forintos bírsággal is járhat. Ott sem ártana, ha a közterület-felügyelet járőrözne, mert akkor talán jobban odafigyelnének a póráz használatára a kutyatulajdonosok.

A másik a nejlonzacskó használata. Ha valaki szereti kedvencét, akkor a mellékterméket is szeretni kell, mert ez is a kedvencéhez tartozik. És bizony az ürüléket fel kell szedni! A tudatos állattartónak kb. 20 évre kell felkészülni, vagy lehet még többre, ami nagy felelősség.

Visszatérve Malomvölgyre: szépen fejlesztik, karbantartják, a tűzrakó helyekre fát készítenek a sütögetésre vágyóknak. Az igaz, hogy sajnos vannak, akik a tűzifát a tóba dobálják – ilyet is lehet látni, ami elég szomorú. Ehhez a tóhoz is lehetne építeni egy látogatóközpontot, kis elektromos hajóval, mint Kaposvár mellett Toponáron. Pécs is megérdemelné.

M. L.