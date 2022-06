A társasházat, amelynek én is lakója vagyok, egy kisebb zöldterület veszi körül. Évtizedeken át az itt élők közül voltak néhányan – köztük én is –, akik gondozták a kiskertet, az utóbbi időben azonban sajnos nem volt, aki csinosítgassa a területet. Én is sok évig ápoltam a növényeket, szépítgettem, ahogy tudtam, de elmúltam már nyolcvan esztendős, így sajnos a munkákat már egy ideje nem tudom elvégezni.

Hatalmas meglepetés ért azonban a minap – az Éltes Mátyás iskolából érkeztek tanáraikkal diákok, és elkezdték a kiskertet rendbe tenni. Gazoltak, és szép virágokat is ültettek. Azóta már egy másik alkalommal is jártak itt a fiatalok a pedagógusok kíséretében – kis kerítést is felhúztak az ágyás köré, hogy így is megvédjék a növényeket. Úgy tudjuk, hogy az iskola tanulói felvállalták, hogy a jövőben rendszeresen gondozzák a területet, amiért mi, itt lakók nem tudunk elég hálásak lenni.

A példa, azt gondolom, minden iskola számára követendő. Biztos, hogy minden intézmény közelében vannak tömbházak, amelyek környezetét az esetek döntő többségében sajnos senki nem gondozza. Akik korábban tették, hozzám hasonlóan már idősek, a fiatalabb lakóknak pedig úgy látszik, nincs idejük ezekre a munkákra. Az iskolások viszont, mint a mi példánk is mutatja, hatalmas segítséget jelenthetnek – szépítik a környezetet és közben a kertészkedés alapjaiba is belekóstolnak. Mindenki jól jár.

Köszönjük nagyon az iskolának és a diákoknak a segítséget!

