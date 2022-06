Nap mint nap találkozni a következő problémával a Béke-park területén, de a baloldali városvezetés (az érintett városrészt érintően Ágoston Andrea) nem reagál érdemben a kérésünkre, nem tesz semmit a megoldás érdekében.

A helyzet a következő: ha egy szép napsütéses délután lemegyünk a parkba – a hétvégéről nem is beszélve – azt tapasztalhatjuk, hogy a rengeteg gyerek és szülő között ott rohangálnak a szabadon engedett kutyák, a gazdájuktól távol. A területen létrehozott két kutyafuttató meg teljesen üres. Leszögezném: magam is kutyatulajdonos vagyok, de eszem ágában sincs elengedni egy ilyen közterületen a kutyámat, ahol sokszor akár 20 gyermek is rohangál játszik, kiabál stb. Hisz mint tudjuk, a legjámborabb kutya is akár játékból fel tudna lökni egy pici gyermeket. Akár a sajátomat is! Arra már nem is merek gondolni, hogy a kutya által rosszul megítélt helyzet miatt meg is támadna egy gyermeket (zsákmányszerzés ösztöne).

A városvezetésnek már jeleztem a problémát, de válaszra sem méltattak és nem is történik semmi. A törvények pedig a választópolgár mellett állnak és nem a városvezetés dönti el, hogy mit szabad és mit nem. A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) szerint belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

Sajnos más ügyekben is látom a válaszukat, hogy most sajnos nincs a városnak ehhez pénzkerete – lásd: Kovácstelepen történő sorozatos útlezárások –, de jelen esetben nem hinném, hogy csődközelbe kerülnének, ha kihelyeznének egy pár táblát a park területén.

Egy kutyatulajdonos és szülő