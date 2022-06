De hol van az apa? Miért mindig csak az anyát ítélik el száz százalékban? Miért kellett eltitkolni ezt a megfogant életet?

Nekem is nehéz elképzelnem, hogy nem az anyai védelmező ösztönök kerekednek felül, legyen a helyzet bármilyen nehéz is. De sajnos lehetnek olyan körülmények, amelyekre nem mindenki talál megoldást. Gondoljunk bele, hogy mennyi méltatlan, embertelen dolog vezethet oda egy nő életében, hogy erre a „megoldásra” jusson. Összetettebb ez a probléma annál, minthogy reflexből ítélkezzünk.

Van lehetősége például ennek a nőnek félelem nélkül elmondania, hogy mi késztette erre a tettre? Okulunk belőle, hogy ritkuljanak a hasonló esetek? Elmondhatja, hogy merre keresett megoldást és milyen falakba ütközött? Feltárjuk az eset kapcsán a problémákat? Végül is sajnos nem egyedi az eset.

És talán nem nyílik meg a föld a felvetésem kapcsán, hisz a csecsemőt magára hagyó nő is csak egy ember, aki maga is áldozat lehet. Kap ő majd valaha bárhol bármilyen lelki terápiát, hogy fel tudja dolgozni a történteket? Vagy csak bezárjuk a börtönbe húsz évre büntetésképp, és azzal el is van intézve a dolog?

Holland