Most azonban, ha a Csikor Kálmán utcai otthonainkban kinyitjuk az ablakot, hatalmas por lepi el a lakást, az állandó zajról nem is beszélve. Biztos vagyok benne, hogy a Nagyárpádon élők is hallják.

A kövekkel foglalkozó kereskedés egy jó ideje itt működik a közelünkben, amikor a teherautókról lepakolják az árut, az nagy robajjal jár, de ez nem túl gyakori, ezért nem is reklamáltunk. Most azonban egy kődarálót is telepítettek a környékre, ami hatalmas és szinte folyamatos zajt és piszkot eredményez. Eddig egy nyugodt helyen éltünk, most meg olyan, mintha egy kőbányában laknánk. Talán az lenne a megoldás, ha zajvédő fallal venné magát körbe az üzem, mert akkor kevésbé zavarná az itt élőket. Bízunk a megoldásban!

