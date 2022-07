Pedig, ahogy az a Postabontásban is megjelent a napokban, érdemes lenne ellenőrizni a súlyát a pékárunak. Mert az egy kilót sajnos sok esetben tényleg nem érik el az egykilósként kínált kenyerek. A termékek súlyával további érdekes, talán nem is szembetűnő trükközésekkel lehet találkozni – a joghurtok például egyre fogynak. A dobozok méretén ez nem is vehető észre, de amikor kibontja az ember, akkor látszik, hogy kevesebb a tartalom, mint korábban.