Tapasztalataim alapján a Köztársaság téri például rendszeresen nem megy. Persze mindenki tudja, hogy a vizes látványosságokban nem szabad megmártózni, de a víz látványa, a körülötte lévő pára is felfrissíti az embert.

Tudtommal már májusban, amint beköszöntött a jó idő, életre keltek a pécsi vizes látványosságok. Ekkor azt olvashattuk, hogy a városban üzemelnek már az ivókutak, csobogók és szökőkutak, ez alól egy kivétel akadt: a Szent István téri kút, amelyet a társaság kénytelen volt ideiglenesen leállítani műszaki okok miatt. Más egyébről nem esett szó, akkor több másik miért nem megy?

Itt jegyezném meg azt is, hogy a megye más városaiban egyre több párakaput üzemelnek be, növekszik a szökőkutak száma is.

Reméljük, a pécsi városvezetés nem a szökőkutak leállításával akar spórolni. Ebben a nagy melegben nem lenne valami szép húzás.

