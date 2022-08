Sok helyen az ágak kihajlanak a járdára, ez is nehezíti a gyalogosközlekedést – lehet, hogy a házaik környezetét elhanyagolók azt gondolják, hogy mindenki autóval jár, és a járdára nincs is szükség, de ez nem így van. Szomorú szívvel láttam már olyat is, hogy a vidékről beutazó nagymama tette rendbe a zöldterületet. Pedig a régi kertvárosban mindig is rendezettek voltak az utcák, szép volt a környezetünk, jó lenne, ha ez megmaradna!

Név és cím a szerkesztőségben