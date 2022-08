Nem lenne jobb az oktatás során olyasmit is tanulni, ami közvetlenül segít, tanít boldogulni, érvényesülni, megküzdeni? – írta Holland aláírással egy olvasótársam a minap a Postabontásban. Felvetve kommunikációs és önérvényesítő, illetve különféle relaxációs technikák elsajátításának lehetőségeit.

Nekem kiegészítésként az jutott a téma kapcsán eszembe, hogy a drogprevenció is szerepet kap az oktatásban, a gyerekek figyelmét különböző iskolai egészségmegőrző programok keretein belül rendszeresen felhívják arra is, hogy az alkoholfogyasztás, a dohányzás káros az egészségre. Jó érzés volt, amikor tizenéves unokám mesélte, hogy mennyire büszke volt, amikor egy ilyen alkalommal feltették a hallgatóságnak a kérdést, hogy ki az, akinek a családjában senki nem dohányzik, és ő feltehette a kezét. Rajta kívül még egy osztálytársa volt, aki jelentkezett, a többi huszonvalahány gyerek viszont otthon is látja a rossz példát.

De térjünk vissza az iskola szerepére – mit érnek ezek az egészségfejlesztő foglalkozások, ha azt látjuk, és a statisztika is azt mutatja, hogy a fiataljaink rendszeresen fogyasztanak alkoholt, és a cigarettázás se áll sokaktól távol. Akik nem hiszik, javaslom, tegyenek egy sétát Pécs belvárosában egy hétvégi estén, ugyanis a vendéglátóhelyek előtt csoportosulva isszák a sört, bort, rövideket, miközben füstöl a szájukban a cigi. A Szent István téren is hasonló a helyzet.

Meggyőződésem, hogy a többség nincs még 18 esztendős. Mégis alkoholhoz, dohányáruhoz jutnak, ami azt mutatja, hogy hiába a szigorú szabályozás, nem ez a kulcs. Hanem a nevelésben, az oktatásban keresendő inkább a megoldás. Hatékonyabb módszerekkel kellene az iskolában is felhívni a káros szenvedélyek veszélyeire a gyerekek figyelmét, egészen kicsi kortól kezdve rendszeresen be kellene iktatni a tanrendbe ilyen tematikájú foglalkozásokat. Mert ami most zajlik prevenció címén, az láthatóan hatástalan.

