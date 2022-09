Éppen ezért eszem ágában se volt az önkiszolgáló pénztárakat használni, bármekkora is volt a hagyományos kasszánál a sor, mindig kivártam. Ám a napokban úgy jártam, hogy a sor csak nem akart haladni, nekem pedig időpontra kellett mennem orvoshoz.

Egy bolti alkalmazott odajött hozzám és javasolta, menjek át az automata pénztárhoz, mert ott hamar sorra kerülök. Négy gép is rendelkezésre áll, míg pénztárossal működő csak egy üzemelt. A hölgy, miután látta a bizonytalanságot rajtam, felajánlotta, hogy segít és biztatott, hogy megtanulni se bonyolult az automata használatát. És igaza volt, beláttam én is, hogy nincs ebben semmi ördögi. A segítséget, a türelmet ezúton is köszönöm az eladónak!

K. Z.-né