A másik, ami miatt sokszor mérgelődök is magamban, és nem csak Pécsre jellemző, az az, hogy a járművek, ahol nincs felfestés, pont akkora távolságot hagyva állnak meg egymás mellett, hogy oda még egy autó be ne férjen. Ha ezeket a kihasználatlan helyeket összeadnánk, legalább 2-3 autó még meg tudna állni.

De ami még ennél is sokkal jobban zavar, az a bevásárlóközpontok parkolói, azokon belül is a családos helyeket jogosulatlanul elfoglalók. Legkisebb gyermekem nincs még két éves, igyekszem a lehető legközelebbi helyeken megállni, ha bevásárolni megyünk. Azért, hogy ne kelljen a kisfiúval az autók között mászkálni, illetve ezek a parkolóhelyek szélesebbek is az átlagosnál, ezért a babakocsi ki- és bepakolása, a gyerekülésbe való elhelyezése, az öv becsatolása is kényelmesebb. Ezért is találták ki a családos parkolóhelyeket, amelyek a mozgáskorlátozottak számára fenntartottak mellett kapnak helyet. A hétvégén nagybevásárlásra indultunk, de egyetlen szabad helyet se találtunk. A bejáratnál egy ismerősömmel találkozva kicsit elidőztem, így volt alkalmam megfigyelni: a legtöbben jogosulatlanul használták a helyeket, egyedül ültek az autóban, vagy ha többen, akkor is gyerek nélkül. Érdekelne, hogy ezt ellenőrzi valaki? Vagy mindenkinek a lelkiismeretére van bízva, hogy elfoglalja-e a gyermekes családok elől ezeket a férőhelyeket vagy sem?

