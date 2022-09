Ahogy a Postabontásban megjelent, komoly nehézséget jelent az itteni ingatlantulajdonosok számára, hogy a szemétszállítás ezen a környéken nem megoldott. Ha nem is heti kétszer, de legalább hetente egyszer erre is közlekedhetne egy kisebb szállítójármű.

Én is azt gondolom, hogy a faágak, gallyak, a nyesedék hulladékudvarba való elszállítása sokak számára nem kivitelezhető, mert - főként az idősebbek, és autóval nem rendelkezők számára - körülményes. Szeretnénk megtudni, hogy miért nem lehet a buszfordulóhoz vinni továbbra is a zöldhulladékot? Mi a magyarázat? Miért nem próbál ilyen esetben a lakosság igényeihez alkalmazkodni a szolgáltató? És a Postabontásban megjelentekhez én is csatlakoznék, elismételve a leírtakat: nem szigorítást kell bevezetni, hanem inkább azon kellene fáradozni, hogy a városnak ezt a részét is bevonják a szolgáltatásba!

