Feleségem és én is, mindketten mozgáskorlátozottak vagyunk, ennek megfelelően a kijelölt parkolóhelyek használatára jogosító igazolvánnyal is rendelkezünk. A vásárcsarnoknak hosszú évek óta vagyunk rendszeres vásárlói. A réginél három kijelölt helyet használhattak kizárólag a mozgáskorlátozottak. Ezzel szemben az új csarnoknál mindössze két férőhely áll rendelkezésre.

Az hagyján, hogy a tűző napon, ennél sokkal nagyobb gondot jelent, hogy az egyiket kora reggeltől jellemzően egy furgon foglalja el – vélhetően egy árusé.

A másik helyen is nagyon sokszor hasonló jármű áll – a Postabontásban korábban megjelent levél írójával egyetértve én is azt gondolom, hogy az is olyasvalakié, aki árut hoz-visz a csarnokba. Fontos kiemelni, hogy az érintettek jogosan használják ezeket a helyeket, legalábbis a szélvédőjük mögött a rokkantkártya ki van téve, jól láthatóan. A férőhelyek számával van a probléma.

Ha a régi vásárcsarnoknál volt három, akkor itt miért csak kettőt alakítottak ki? Igaz, az új építmény keleti oldalán működik egy magánparkoló, ahol szintén két mozgáskorlátozottak számára fenntartott hely található, ráadásul nagyon jó helyen, a bejárathoz valóban közel. A gond, hogy itt csak legfeljebb egy órát lehet ingyen parkolni, ha ezt csak egyetlen perccel is túllépi az ember, 400 forintot kell díjként fizetni. És miután nem tudunk gyorsan közlekedni, van, hogy egy óra alatt ha sietünk, se végzünk a bevásárlással.

Biztos vagyok benne, hogy sokunknak jelent mindez problémát. A bevásárlásainkat csak autóval tudjuk intézni, jó lenne, ha ehhez parkolóhelyet is találnánk! Bízom benne, hogy az illetékesek meghallják a panaszt, és orvosolják a problémát!

