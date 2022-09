Párommal beszéltünk róla, vajon micsoda lelki erőre lehet szüksége ezek elviseléséhez olyan emberként, akiről korábban csak szuperlatívuszokban beszéltek. Persze őt valószínűleg ennél még inkább zavarja a puszta tény, hogy már jó ideje elmarad a korábbi csúcsformájától, és nem sikerül hoznia az önmaga számára is elvárt teljesítményt. Mindezt olyan sportolóként, aki annyira szeret úszni és versenyezni, hogy az valóságos szenvedély nála. Még ha volt is időszak, amikor motiválatlannak érezte magát, vagy uram bocsá’ a magánéletével és az üzleti ügyeivel is foglalkozott közben.

Fel is merült bennünk a gyengébb periódusa kapcsán, hogy vajon nem lett volna-e jobb a csúcson abbahagynia. És akkor érdekes párhuzam jutott eszembe. Bizonyos értelemben mi, középkorú nők sem vagyunk már csúcsformában. Akárhogy is igyekszünk, sosem lesz már olyan feszes a bőrünk sem az arcunkon, sem azokon a bizonyos kritikus helyeken. A hajunk sem olyan fényes és dús mint korábban, sőt a derekunk is régen volt már 60 centis... A párunk mégsem cserél le minket egy fiatalabbra. (Jó esetben...)