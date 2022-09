Hajnali öt órakor szinte minden nap a gépek okozta hatalmas zajra ébredünk, a területet őrző kutyák is nagy ricsajt csapnak már korán reggel. Sajnos hiába jeleztük több fórumon is, hogy élhetetlenné vált a környék, semmi változás nem történt. Nem tudunk belenyugodni abba, hogy a zaj és a por miatt otthonaink nyugalmának vége. Ablakot nyitni nem lehet – ahogy a korábbi panaszlevélben is megjelent, eddig egy nyugodt helyen éltünk, most meg olyan, mintha egy kőbányában laknánk.

Javaslatot is tettünk a megoldásra: egy zajvédő fal telepítésével talán enyhíthetők lennének a kellemetlen hatások, de az ötletre az illetékesek közül senki nem reagált. Árpádváros nyugalmát emellett a Kanizsai Dorottya út hatalmas forgalma is jelentősen befolyásolja – megpakolt teherautók száguldoznak, az utat tönkre téve úgy, hogy a házaink falai is beleremegnek.

Jó lenne, ha a városnak erre a részére is nagyobb figyelem irányulna és a forgalomtól való mentesítésére születne végre megoldás!

