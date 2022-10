A medencetérben elfoglaltunk néhány pihenőágyat, elsőként a gyermekmedencét látogattuk meg, majd mentünk át a többi vizes élményhez. Sokadik alkalommal jártunk már ebben a fürdőben, így szerencsére volt viszonyítási alapunk. Azonnal feltűnt, hogy a medencék hűvösebbek, mint szoktak lenni. Nem azt mondom, hogy fáztunk vagy kellemetlen volt, de azért éreztük a különbséget. S nem csak mi éreztük ezt, a gyermekmedence partján több anyukával is beszélgettünk, és ők is ugyanígy vélekedtek. Azt pedig később vettük észre, hogy az egyik, viszonylag nagy (beltéri) medence le is volt zárva, nem volt feltöltve.

Az energiaárak emelkedése miatt bizonyára a fürdőknek is nagyon megnőtt a rezsiszámlája, szeretnék a költségeket csökkenteni. Ezt természetesen a vendégek is megértik. Ám nem gondolom, hogy emiatt a medencék hőfokát kellene csökkenteni, legalább a gyermekpancsoló hőfokát hagyták volna meg. Egy egész napra szóló belépő közel 5 ezer forintba kerül egy főre. Ezért az árért a megszokott minőségű szolgáltatásokat várnánk.

M. T. V.