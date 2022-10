Vigyázzunk rá! – akár ilyen tábla is lehetne a Pécset körülvevő parkerdő sétáló és turistaútjainak bejáratainál. Felhívva a túrázok, kirándulók figyelmét az erdő rendjének megőrzésére, fáinak, növényeinek védelmére. Különösen most lenne rá szükség, amikor az energiaárak az eget súrolják és a láncfűrésszel is rendelkező fatolvajok egyre jobban felbátorodnak. Velük szemben az erdészetek, erdészek sokszor tehetetlenek. Azon is elgondolkodhatnának a törvényhozókat, -alkotókat, hogy jó elképzelés volt-e a rendszerváltáskor, hogy a kárpótlást erdőkkel is meg lehetett váltani.