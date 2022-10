Egyébként is másról van itt szó. Horváth Tamás képviselő, ha már a Magaslati úti polgárokat képviseli, előbb vehette volna a fáradságot és összehívhatta volna a lakókat, talán lettek volna szakszerűbb javaslatok is.

Nézzük meg a problémákat botanikai, természet- és környezetvédelmi oldalról alaposabban, a teljesség igénye nélkül.

Az elmúlt években folyamatosan pótolták a Magaslati út hársfáit, érdekes módon akkor nem hivatkoztak a közművekre, de az ún. „fideszes közműtörvényre” sem. A közművek – többnyire – egyébként is a másik oldalon vannak, ezen az oldalon csak a bekötések.

Rendben, ne ültessünk közműpusztító hársfákat, bár ennek nyomát eddig nem tapasztalta senki. De hogy elképesztő műanyag cserepeket helyezünk ki tájidegen tujacsemetékkel és divatos levendulával?

Az ötletgazdáknak csak idáig terjedt valószínűleg a szakmai ismerete. Ha nem fát, akkor mit lehetett volna ültetni? Bizony, itt vannak a Mecseken őshonos cserjék, több mint egy tucat, szebbnél szebb megjelenéssel, változatos virágzási időszakkal. Ezek a cserjék jobban illeszkednek a Mecsekoldal természetes utcaképébe, gyökérzetük semmiféle kárt nem tenne a közművekben, akár a hársak sem.

Nézzük meg kicsit közelebbről a fantasztikus műanyag cserepeket, vagy ahogy ma már emlegetik az emberek, a „rusnya sárga köcsögöket”. A cserepek alá bedarált aszfalthulladékot tettek, amely egyértelműen környezetszennyező, még azt a fáradságot sem vették, hogy eredeti mecseki mészkőzúzalékot hozzanak, azt, ami az egész Mecsekoldal alapkőzete. Ha belenézünk a cserepekbe, akkor a föld tetején Komlóról származó vulkanikus andezitzúzalékot látunk, amit sohase teszünk a cserépbe, az az aszfaltburkolat egyik alapanyaga. Talán ez volt a legolcsóbb…

Kérdés, mit keresnek a tuják egy több mint 50–60 éves hársfasorban? A tuják, Magyarországon nem őshonosak, kertekben, parkokban inkább szoliterként, vagy újabban örökzöld sövényként ültetik. A rohamosan terjedő gombabetegségek miatt nem is érdemes, hiszen sorban csonkítják, kivágják a régieket.