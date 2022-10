Sajnos ez azt jelenti, hogy a rezsiszabályok során megállapított átlagfogyasztást túl fogom lépni, ami jelentős többletkiadást eredményez. Amit ennek kapcsán nehezményezek, az a következő: az elmúlt években volt több olyan pályázati lehetőség is, ami azt célozta, hogy az elavult, régi háztartási berendezéseket újakra cseréljék le az emberek.

Hiszen az új, energiatakarékos készülékek lényegesen kevesebb áramot fogyasztanak, mint ősrégi társaik. Szerettem volna én is részesülni a támogatásból, azonban azt csak elektronikus úton lehetett benyújtani. Így eleve elestem a lehetőségtől, hiszen számítógépem nincs, nem is értek hozzá, és a környezetemben nincs senki, aki segíteni tudott volna. Az esélyegyenlőség szerintem ezen a téren csorbult. Ráadásul a hírekben hallani lehetett azt is, hogy ezek a pályázati keretek fél nap alatt kiürültek, olyan nagy volt az érdeklődés. Tehát nagyon gyorsnak kellett lenni, és szerencsésnek is ahhoz, hogy valaki támogatáshoz jusson.