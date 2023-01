Olvasónk szerint: - Gyűlnek a fenyők a kukák mellett. Van, aki a szolgáltató kérésének megfelelően a 2 métert is meghaladó fa törzsét kettévágja. Jó lenne azonban, ha ezt senki nem a társasház bejárata előtt tenné. Vagy ha igen, akkor az lenne az elvárható, hogy a lepotyogott tűlevélhalmot seperje össze maga után, és azt szintén dobja a szemetesbe. Sajnos azonban ez nem mindenki számára egyértelmű. Ugyanígy az ablakon kidobott fa is hagy szemetet maga után a járdán – azt is illendő lenne eltakarítani. Hogy ne annak kelljen ezt megtennie, akinek semmi köze hozzá, csak épp szereti, ha rend van a háza tájékán.