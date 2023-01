- Örömmel értesültem a hírről, hogy idén is lesz lehetőségünk segíteni azoknak a hölgyeknek, akiknek nem adatik meg a lehetőség, hogy tisztálkodási szereket, alapvető higiénés termékeket vásároljanak maguknak - osztotta meg véleményét egyikük. - Tavaly én is csatlakoztam a kezdeményezéshez, két táskát is összeállítottam, és biztos vagyok benne, hogy jó helyre került. Idén is két táskával készülök, remélem, hogy sokan tesznek hozzám hasonlóan! - fogalmazta meg gondolatait.