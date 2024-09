A gasztronómiáért rajongok, így meg is lepett testvérem egy kis koreai vásárfiával, amikor élménybeszámolót tartott a rendezvényről. Lehet, hogy sokan nem tudnak azonosulni azzal, ha valaki valami furcsaságért rajong. De gondoljunk abba bele, mennyi minden vesz minket körbe, mennyi mindent szeretünk, mennyi mindent ki nem állhatunk. Az ilyen rajongás pedig pillanatok alatt kialakulhat a mai világban a rengeteg információnak köszönhetően.

De korábban is így volt ez, hiszen a Star Wars rajongóinak első generációja a legelső film után már éltek-haltak a témáért. Mindig készítenek valamit, ami olyan körítést kap, amivel sok ember szívét könnyen megnyerhetik, így minden ilyen rendezvénynek teret kell adni. Több ilyen zarándokhely is létezik, biztos üdítően hatna Pécs amúgy is színes kultúrájára, ha nyílna egy állandó rajongói kiállítás vagy bolt.