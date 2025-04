Kint tényleg könnyebb? – a külföldi munkának buktatói is lehetnek

A külföldi munka hátrányai

Ugyanakkor a külföldi munkavállalásnak megvannak a maga árnyoldalai is. Nem mindenkinek sikerül beilleszkedni – nyelvtudás hiánya, kulturális különbségek, vagy a honvágy okozhat nehézségeket. Az idősebbeknél ez különösen érezhető. Amíg egy huszonéves könnyebben átáll, egy ötvenes vagy hatvanas embernek sokszor már nemcsak a munka, de az új környezet is megterhelő lehet. Mégis, egyre többen vállalják ezt a kockázatot. Az ismerőseim között is van olyan, akinek mégsem jött be a külföldi munka, pár hónap után inkább hazaköltözött. Ám sajnos a korábbi munkáját addigra már más töltötte be.

Az egészségügyi dolgozók egy része is inkább külföldön próbál szerencsét

Aki kint ragad, sokszor kettős életet él. Egyik lábával odakint, a másikkal még mindig itthon. Hazaküldött pénzek, ritka látogatások, kettős honvágy. Talán egyszer majd hazajönnek. És ha szerencsénk van, nemcsak ők térnek vissza, hanem a tapasztalataik, tudásuk is velük jön. Mert aki megjárta a világot, sokszor jobban megbecsüli, ami itthon van.