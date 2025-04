Az írás során egyetlen tacskó sem sérült meg

A lépcsőn ölben „liftezik” le és föl, amikor épp sétálni indulunk, s a napi programot is úgy kell alakítani, hogy a megfelelő mennyiségű időt tölthesse szabadon. Ennek pedig akkor is így kell lennie, ha esik, ha fúj, ha épp rengeteg munka szakad a nyakunkba, vagy csak egyszerűen punnyadnánk a kanapén. Azt azonban egyáltalán nem gondolnám, hogy kínoznánk azzal a kutyát, hogy nem egy kertes házban csapjuk ki az udvarra. Pláne, hogy a fajta leírás is sok esetben az: a tacskó nem kifejezetten kerti kutya, ugyanis nem tűri jól a kinti hideget.

Mázli tacskó már három éve nyögi a „nyomorúságos” (panel)kutyaéletet

A kulcs a tacskónál is csak annyi, hogy meglegyen a megfelelő mennyiségű mozgás

Ezeket az ebeket még abban az időben is beengedték a kandalló mellé aludni, amikor még valóban vadászni jártak velük. Most is sokkal többet ér, ha labdázom vele, vagy elrejtek valamit, hogy meg kelljen keresnie, mintha egyszerűen csak kint unatkozna egy udvaron az idő nagy részében. Az egésznek az a kulcsa, hogy időt kell arra fordítani, hogy tudja, fontos tagja a közösségünknek. Ezt egy olyan egyszerű gesztussal is meg lehet neki adni, minthogy tévézés közben az ember ölében szunyókálhat, vagy amikor az egyik játékával a szájában érkezik, akkor foglalkozunk vele.

Nyilván azt azért fel kell tudnia mérni egy felelős gazdának, hogy egy fajtának mekkora a napi mozgás igénye, s azt minden esetben ki is kell elégítenie. Ha viszont ez megvan, akkor mindegy, hogy haza milyen típusú ingatlanba megyünk.

Valószínűleg, ha annyira sanyarú sorsa lenne, mint azt sokan vélik a panelban tartott állatokról, akkor hazaérkezéskor nem a farok csóválná a kutyát.