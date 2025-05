Még segíthet is az évenkénti műszaki vizsga?

Minden évben műszaki vizsga? Rámegy a gatyánk...

Ami viszont engem is aggaszt, az az anyagi oldala. A műszaki vizsga nem olcsó, főleg, ha előtte javítani is kell valamit, és manapság már egy egyszerű alkatrész is vagyonokba kerülhet. Tehát miközben örülök annak, hogy valaki „helyettem is figyel” az autóm állapotára, kicsit tartok is attól, hogy minden évben meg tudom-e ezt engedni magamnak. Szóval értem az intézkedés szándékát, és hosszú távon még jónak is tartom, de csak akkor fog igazán működni, ha közben valamilyen támogatási rendszert is bevezetnek azoknak, akik nehezebben tudják ezt kigazdálkodni.