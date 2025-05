Pécset ellepte a gaz, de a város csak nézi?

Akinek kertes háza van, a saját udvarában is látja, hogy hirtelen nő meg a fű, az időjárás most ennek kedvez. De ez előre tudható. Minden évben így van ez tavasszal. Miért nem foglalkoztat a városüzemeltetés kampányszerűen több embert ilyenkor? A mostani kapacitással egyszer se tudják rendbe tenni a közterületeket, mert mire végeznek, már rég újra kellene kezdeni ott, hol a füvet először lenyírták. Nem csoda, hogy kullancsokkal vannak tele a kutyafuttatók és a játszóterek is. Ilyen elhanyagolt környezetben nem kell ezen csodálkozni egyáltalán.