Háborognak a lakók: kié az elhagyatott épület az Anikó utcában?

Az Anikó utcai ház előtt álló diófa félig kiszáradt, egyik vastag ága már le is tört, és a gyalogjárdára zuhant. Ezt a Biokom elszállította, miután bejelentették, de a többi száraz ág azóta is ott lóg. A cég arra hivatkozott, hogy az már nem az ő hatáskörük, mert az ágak a magánterületen vannak. Csakhogy a tulajdonos kiléte számunkra ismeretlen.

A jelzett terület az Anikó utca területén

Forrás: Google maps

Ez a probléma az Anikó utcai területtel:

Az udvaron elburjánzottak az akácmagoncok, a falevelek évről évre felhalmozódnak, és rengeteg szemetet dobnak be az arra járók. A környékbeliek szerint az elhagyott épület nemcsak csúnya, hanem egészségügyi és balesetveszélyes is. Sokan attól tartanak, hogy az ingatlan állapota tovább romlik, ha addig valaki meg nem sérül miatta. A kérdés: kié most ez az épület, és miért nem tesz senki semmit?