Ezt mindenki imádja – még az is, aki nincs oda a halakért

Be kell vallanom: nem szeretem a halat. Sem a rántott pontyot, sem a sült keszeget, sőt, még a halászlét sem. Mégis van valami egészen különös varázsa annak, ahogyan a magyar ember viszonyul ehhez az ételhez – különösen, ha ünnepi alkalomról van szó. A halászlé nem csupán egy fogás, hanem hagyomány, közösségi élmény, identitás. Olyasmi, amit nem lehet csak úgy félvállról venni, és ezt különösen jól megérti az, aki akár csak egyszer is kilátogat egy olyan rendezvényre, mint a most hétvégén megrendezésre kerülő mohácsi Dunamenti Halfesztivál.

A hétvégén újra készül a halászlé Mohácson – mindenkit megmozgat a fesztivál

Fotó: MW

A hal a dunai települések komoly ajándéka

Mohácson a halászlé nem csupán étel, hanem örökség. A Duna évszázadok óta adja a halat, a családok pedig generációkon át adják tovább a recepteket, apró trükköket, a fakanálforgatás titkait. Itt mindenki tudja, hogyan kell jó halászlét főzni – vagy legalábbis van róla véleménye. És ezt a szenvedélyt most hétvégén is látni, hallani, érezni lehet majd. Mert ilyenkor nem csak az éhség hajtja ki az embereket a Duna-partra, hanem valami sokkal mélyebb: a hagyomány iránti tisztelet és az élménydús programok iránti kereslet.

Hiába nem eszem halat, mégis azt érzem: a halászlé valahogy minden magyar szívében ott fortyog. Ünnepeink elmaradhatatlan része, akárcsak a bejgli vagy a töltött káposzta. Nemcsak az íze, hanem az elkészítése is fontos – a bogrács körül állni, a paprikát szórni, a halat előkészíteni: ez mind-mind része a rituálénak. A Halfesztivál pedig ezt az érzést emeli közösségi szintre, ahol a halászlé iránti rajongás valóban ünneppé válik.

Talán sosem fogom megszeretni a halat, de azt el kell ismernem: ha van étel, amely méltán lett a magyar gasztronómia ikonikus szereplője, az bizony a halászlé. És ha van hely, ahol ezt igazán meg lehet érteni, az most hétvégén Mohácson lesz.