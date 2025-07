Estére lezár a Mecsek? Nincs busz a tévétoronyhoz 17 óra után

Nehezen érthető, hogy a városi buszközlekedés miért nem biztosít elérhetőséget a tévétoronyhoz 17 óra után.

A tévétoronyhoz igyekszik valaki

Fotó: Laufer László

Délután öt után gyakorlatilag megszűnik a tömegközlekedés a Misina-tető felé. Nincs járat, amely felvinné a tévétoronyhoz azokat a látogatókat, akik munka után vagy az esti hűvösebb időben szeretnének feljutni a kilátóhoz, esetleg egy könnyű erdei sétát tennének a város felett. A nyári időszakban, amikor hosszabbak a nappalok és megnő a Pécsre látogató turisták száma, ez különösen zavaró. Sokszor látni családokat, párokat vagy külföldi vendégeket tanácstalanul állni a megállóban, akik nem értik, hogyan lehet az, hogy egy ilyen ikonikus hely este gyalog vagy autó nélkül már gyakorlatilag elérhetetlen.

Ezért lenne jó több busz a tévétoronyhoz

Pedig lenne igény az esti közlekedésre. A város panorámája ilyenkor talán még szebb, mint nappal, a kilátó étterme is nyitva tart, és a környék ideális célpont lehetne egy nyáresti programhoz. Egy késő délutáni vagy kora esti járat nemcsak a turistáknak kedvezne, hanem azoknak a pécsieknek is, akik szívesen vinnék ki vendégeiket, barátaikat a toronyhoz – ha lenne rá mód. A jelenlegi helyzet viszont azt üzeni: ha nincs autód, ne is próbálkozz. Ez pedig nemcsak a látogatók, hanem a helyiek számára is csalódást keltő.

Érdemes lenne újragondolni a közlekedési menetrendet, különösen a nyári főszezonban. Egy-két plusz járat a kora esti órákban, akár hétvégente, jelentősen javíthatná a városról kialakuló képet. Hiszen Pécs szeretne vonzóbbá válni a turisták szemében, ez érthető és szükséges törekvés. De ha nem kínál alapvető közlekedési lehetőségeket a legfőbb látványosságaihoz, különösen azokhoz, amelyek éppen este a legszebbek, azzal saját turisztikai potenciálját ássa alá.

Név és cím a szerkesztőségben