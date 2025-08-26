Botrány Kertvárosban: életveszélyes lépcsőn kell közlekedni a lakóknak

Az év elején volt egy lakógyűlés Pécsen a Kertvárosban, ahol a közös képviselővel közösen megállapodtunk, hogy húsvét után felújítják a lépcsőt. A remény megvolt, hogy végre biztonságos lesz, ám az eltelt több mint fél évben semmi sem történt. Csak két héttel ezelőtt, két nap alatt, az összes régi járólapot leszedték, ám azóta ismét megállt a munka. A területet le volt szalagozva a balesetek elkerülése érdekében, de valaki idővel megunta, hogy nem lehet arra közlekedni, így leszedte a szalagot. A balesetveszély továbbra is fennáll, és a lakók egyre frusztráltabbak.

Balesetveszélyes járda és lépcső (illusztráció)

Fotó: MW

A probléma anyagi vonatkozása sem elhanyagolható, a ház mintegy 1,2 millió forintot fizet a vállalkozónak a felújításért. Ez a jelentős összeg még inkább felveti a kérdést, hogy mikor és milyen minőségben készül el a munka, valamint megfelelően használják-e fel a ráfordított pénzt. A lakók jogosan várnák, hogy a munka időben és teljes körűen elkészüljön, hiszen mindenki biztonsága forog kockán.

Meddig lesz még balesetveszélyes?

Ráadásul lassan közeleg a hideg idő, amikor a csúszós felület miatt a balesetveszély még nagyobb lesz. A folyamatos halogatás nemcsak kényelmetlen, de komoly kockázatot is jelent a gyerekek, az idősek és mindenki számára, aki a lépcsőt használja. Reméljük, hogy a közös képviselő és a vállalkozó végre lépéseket tesz, mert már régóta várjuk, hogy biztonságosan használhassuk a lépcsőt. Nemcsak a kényelmünk, hanem a biztonságunk is forog kockán, és a lakóközösség türelme is lassan elfogy.

Név és cím a szerkesztőségben

