Egész éjjel dübörög a zene a Boszorkány úton – a lakók türelme fogy!

A Gólyatáborok miatt nem tudnak aludni a pécsiek témájú véleménycikkhez szeretnék csatlakozni. Amennyiben a PTE Boszorkány úti kollégiumában zajló gólyatáborok idején a szervezők a szexuális jellegű visszaélések elkerülésére is hasonló figyelmet fordítanak, mint a környéken élők nyugalmának megőrzésére, akkor a lányos szülőknek bizony van miért aggódniuk. Egész nap és egész éjjel reggel 6 óráig dübörgött a zene. Továbbá, amit még megjegyeznék, sajnos a rendőröknek sem volt semmi tekintélyük. Hajnali 3-kor is csak 15 perc csendet tudtak elérni, távozásuk után még hangosabban folytatták a bulit!

