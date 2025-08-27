augusztus 27., szerda

Postabontás

1 órája

Egész éjjel dübörög a zene a Boszorkány úton – a lakók türelme fogy!

Tóth Viktória
Egész éjjel dübörög a zene a Boszorkány úton – a lakók türelme fogy!

Fotó: Pesthy Márton

A Gólyatáborok miatt nem tudnak aludni a pécsiek témájú véleménycikkhez szeretnék csatlakozni. Amennyiben a PTE Boszorkány úti kollégiumában zajló gólyatáborok idején a szervezők a szexuális jellegű visszaélések elkerülésére is hasonló figyelmet fordítanak, mint a környéken élők nyugalmának megőrzésére, akkor a lányos szülőknek bizony van miért aggódniuk. Egész nap és egész éjjel reggel 6 óráig dübörgött a zene. Továbbá, amit még megjegyeznék, sajnos a rendőröknek sem volt semmi tekintélyük. Hajnali 3-kor is csak 15 perc csendet tudtak elérni, távozásuk után még hangosabban folytatták a bulit!

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

